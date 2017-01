'La La Land' arrenca la cursa cap als Òscar amb la força de 'Titanic'

Empata la xifra rècord de 14 nominacions

El musical "La La Land", una carta d’amor a la ciutat de Los Angeles (Califòrnia), ha arrencat avui la cursa cap als Òscar amb la mateixa força que "Titanic" (1997) i que "Eva al desnudo" (1950), les dos amb la mateixa xifra rècord de 14 nominacions.

El film aspira a portar-se l’estatueta en els camps de millor pel·lícula, millor director (Damien Chazelle), millor actor (Ryan Gosling), millor actriu (Emma Stone), millor fotografia (Linus Sandgren), millor vestuari (Mary Zophres), millor muntatge (Tom Cross) i millor cançó original (per "Audition, The Fools Who Dream" i "City Of Stars").



També competeix en les categories de millor disseny de producció (David Wasco i Sandy Reynolds-Wasco), millor edició de so (Ai-Ling Lee i Mildred Iatrou Morgan), millor barreja de so (Andy Nelson, Ai-Ling Lee i Steve A. Morrow), millor banda sonora original (Justin Hurwitz) i millor guió original (Damien Chazelle).

"La La Land", "Moonlight", "Manchester davant el mar", "La llegada", "Fences", "Figuras ocultas", "Lion", "Comanchería" i "Hasta el último hombre" són les aspirants al premi de millor pel·lícula en la 89 edició dels Òscar, que se celebrarà el proper 26 de febrer al Teatre Dolby, de Los Angeles.

"La La Land" explica la història de Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un entregat músic de jazz, que es coneixen a Los Angeles mentre proven de fer realitat els seus somnis.

Altres cintes amb grans opcions són la cinta de ciència-ficció "La llegada" i el drama independent "Moonlight", amb vuit candidatures cada una.

L’estatueta al millor actor se la disputaran Casey Affleck ("Manchester davant el mar"), Andrew Garfield ("Hasta el último hombre"), Viggo Mortensen ("Capitan Fantastic"), Denzel Washington ("Fences") i Gosling.

El títol de millor actriu posarà en lliça la francesa Isabelle Huppert per "Elle", Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins", en la qual és la seua nominació número 20, amb la qual augmenta el seu rècord històric) i Stone.

Així mateix, Mahershala Ali ("Moonlight") parteix com a favorit en el camp de millor actor de repartiment davant Jeff Bridges ("Comanchería"), Lucas Hedges ("Manchester davant el mar"), Dev Patel ("Lion") i Michael Shannon ("Animales nocturnos").

En el camp femení, Viola Davis ("Fences") té totes les paperetes per alçar-se amb la victòria davant de Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Figuras ocultas") i Michelle Williams ("Manchester davant el mar").

A més, "Kubo and the Two Strings", "Moana", "Mi vida de Calabacín", "La tortuga roja" i "Zootrópolis" competiran pel guardó al millor film d’animació.

La cita tindrà un lleuger sabor espanyol amb la presència de "Timecode", de Juanjo Giménez, nominat en la categoria de millor curtmetratge. Els seus rivals seran "Ennemis Intérieurs", de Sélim Azzazi; "La Femme et le TGV", de Timo von Gunten; "Silent Nights", d’Aske Bang, i "Sing (Mindenki)" de Kristof Deák.

La presència llatina arriba de la mà del mexicà Rodrigo Prieto ("Silence") entre els aspirants al premi de millor fotografia, una categoria on està acompanyat per Bradford Young ("La llegada"), Greig Fraser ("Lion"), James Laxton ("Moonlight") i Sandgren.

I l’artista d’origen porto-riqueny Lin-Manuel Miranda aspira a aconseguir l’Òscar a la millor cançó pel tema "How Far I'll Go", de la cinta de Disney "Vaiana".

Els seus contrincants són els dos temes de "La La Land", així com "Can’t Stop The Feeling", de la cinta "Trolls", i "The Empty Chair", del documental "Jim: The James Foley Story".

Quant a les pel·lícules en llengua no anglesa, l’alemanya "Toni Erdmann", de Maren Ade, parteix com la gran favorita d’aquesta edició davant "El viajante" d’Asghar Farhadi (Iran), "A Man Called Ove" d’Hannes Holm (Suècia), "Tanna" de Bentley Dean i Martin Butler (Austràlia), i "Land of Mine" de Martin Zandvliet (Dinamarca).