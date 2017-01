Mor en un accident l'actor Rikar Gil als 40 anys

Actualitzada 24/01/2017 a les 10:13

Va interpretar el paper de Gaspar a 'La Riera'

L’actor català Rikar Gil va morir dissabte a la nit en un accident de moto a Madrid, on representava l’obra 'Una noche como aquella', als 40 anys. Entre el públic català era més conegut per la seua participació a la telenovel·la de TV3' La Riera', en el paper de Gaspar. Havia participat com a intèrpret en altres sèries com 'El Ministerio del Tiempo', 'Buscando el Norte' o 'El Caso', i en pel·lícules com ara 'Cuatro estaciones', '10.000 noches en ninguna parte', 'Cuervos' o 'Julie', així com també en nombrosos curts.