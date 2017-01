“Última ronda” de Pep Sala el 3 de febrer a Lleida abans d’un retir “sabàtic”

“Si fos un grup, em dissoldria, però com que estic sol no puc, per això pararé de fer concerts i m’agafaré un temps llarg per reflexionar i veure cap a on vull anar en el futur.” Així de clar ho té Pep Sala després d’una etapa de quaranta anys fent música que tancarà el pròxim 1 d’abril a la sala Luz de Gas de Barcelona. Abans, el 3 de febrer oferirà una “última ronda” al Cafè del Teatre de Lleida (22.30 h, 18 €/15 €) en el marc d’una minigira d’hivern de comiat dels escenaris. Ahir va visitar Lleida per promocionar aquest últim concert a la capital del Segrià.

Sala assegura amb ironia que “sóc un individu que fa cançons, i de vegades les canta”, provant de justificar aquest adéu de la primera línia de concerts en directe, “perquè en realitat sóc més compositor que intèrpret”. En aquest sentit, tranquil·litza els seus fans comentant que “continuaré fent música perquè podria viure sense fer concerts però no sense compondre cançons”. El públic que vagi a acomiadar-lo al Cafè del Teatre podrà disfrutar dels temes del seu últim àlbum, Ops! Mireu què he fet, publicat fa gairebé un any, amb una trentena de talls, des d’alguns dels èxits de Sau o La Banda del Bar fins a cançons de la seua última etapa en solitari.