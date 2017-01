Donovan, cap de cartel del Festival Músiques Disperses

El millor neo-folk, del 9 al 12 de març al Cafè del Teatre de Lleida, amb concerts íntims, de petit format i en horari matinal com a novetats

La venda d’entrades

Lleida celebra del 9 al 12 de març l’onzena edició del, un festival pioner de neo-folk en l'àmbit català i espanyol. La tinent d'alcalde i regidora de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports, Montse Parra, i el director del festival, Toni Gorgues, han presentat el festival, que en l'edició d'enguany presenta com a cap de cartellTambé hi seran presents altres artistes internacionals comCompartiran escenari amb artistes nacionals com. (El MUD és el festival de música folk organitzat per l’Ajuntament de Lleida i Guerssen, que té un format petit-mitjà i que busca l’essència, la proximitat i, sobretot, l’autenticitat. Ofereix l’oportunitat de veure artistes de renom, artistes que no han actuat a Espanya, i en alguns casos, tampoc a Europa.Elserà l’escenari del Festival MUD, guardonat recentment amb el premi Altaveu 2016,que oferirà una visió general actualitzada del status de la música folk actual, amb múltiples i variats mestissatges entre tradició i modernitat.El MUD incorpora en l’edició d’enguany, serà el pròxim 18 de març a la sala Barts Club. Com a novetat, el festival incorpora, per primera vegada a Lleida, els “”, concerts de petit format en horari matinal i d’entrada lliure, que es faran a la botiga-cerveseria Grans Records de Lleida, amb entrada lliure i aforament limitat. A més, el 17 de febrer, el Cafè del Teatre acollirà la festa de presentació del MUD’17.Les entrades estan a la venda a musiquesdisperses.com , al Cafè del Teatre, a les oficines de Guerssen (Pl. Amics de Lleida, s/n. Tel. 97372 5559) i a Grans Records (Alcalde Costa, 11, Lleida).Les del concert de, exclusivament a musiquesdisperses.com i a la taquilla de Barts Club.