El Museu de Lleida presenta al públic la nova col·lecció de ceràmica del segle XVII

El Museu de Lleida va inaugurar ahir l’exposició de la col·lecció de 24 peces de ceràmica lleidatana del segle XVII, que divendres passat va presentar el mateix conseller de Cultura, Santi Vila. Es tracta d’una adquisició de la Generalitat (per uns 90.000 euros) al col·leccionista privat Josep Iglesias Brucart, de Sant Fruitós de Bages, i que ha dipositat al Museu de Lleida, on s’exhibeixen a l’Espai 0 fins a incorporar-les d’aquí a uns mesos a l’exposició permanent. La col·lecció presenta un conjunt de 24 peces de pisa, entre fruiters, safates i plats de diferents mides, a més de tres flascons d’apotecari, de fabricació lleidatana. Aquestes ceràmiques policromades es troben entre les menys habituals de les produccions catalanes d’època moderna i la seua producció és relativament escassa. Per això es tracta d’un conjunt ceràmic de primer nivell per la seua qualitat, singularitat i bon estat de conservació. L’adquisició, en compliment del recent compromís de la conselleria amb l’art i el patrimoni de la ciutat, millora significativament la col·lecció d’arts decoratives del Museu de Lleida. Després de la inauguració, Josep Antoni Cerdà, de l’Associació Catalana de Ceràmica, va oferir una conferència titulada La ceràmica blava i policroma lleidatana del segle XVII.