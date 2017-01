El periodista Andreu Claret presenta avui la novel·la ‘Venjança’ al Museu de Lleida

Un thriller que naix a Alexandria i arriba a les portes del Vaticà

El periodista i escriptor Andreu Claret presentarà avui la novel·la Venjança (Columna) a les 19.00 hores al Museu de Lleida, en un acte conduït per la periodista de SEGRE Anna Sàez i el director de l’equipament, Josep Giralt. Venjança és un thriller protagonitzat per una jove advocada nord-americana establerta des de fa poc menys d’un any a Alexandria, on es refugia per escriure una novel·la i, a la vegada, fugir del seu passat. Tanmateix, l’assassinat d’un antiquari, un dels pocs amics que ha fet a la ciutat egípcia i a qui durant el crim li han robat un antic manuscrit,