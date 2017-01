Goyescas amb ‘poble’ lleidatà

Escullen trenta figurants que participaran en la representació del 7 de maig a la Llotja || Es tracta de la producció pròpia emblemàtica de l’Any Granados

Presentar-se com una fruita i sortir corrents de l’escenari, un simulacre de la gallineta cega o fer grups entre desconeguts i crear una història. Aquestes van ser algunes de les proves que van haver de superar ahir els aproximadament vuitanta aspirants (dividits en quatre grups) que es van presentar al Teatre de Municipal de l’Escorxador per exercir de figurants de l’òpera Goyescas, la producció pròpia de la Paeria, Diputació i Generalitat, que serà una de les grans estrenes de l’Any Granados a Lleida, programada per al 7 de maig a la Llotja. “Eren unes proves senzilles que ens servien per veure els que omplien i sabien moure’s per l’escenari i seguir el ritme de la música”, va explicar ahir a SEGRE Llorenç Corbella, un dels directors escènics, amb Montse Colomé, que es van encarregar de portar a terme el càsting. En van seleccionar trenta, més un grup que va quedar a la reserva, que a partir de l’última setmana d’abril començaran a assajar, primer sols i posteriorment acompanyats dels protagonistes.

Goyescas serà interpetada per l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), sota la batuta d’Alfons Reverté. L’acompanyaran els solistes Carmen Solís (soprano), Marta Infante (mezzosoprano lleidatana) Albert Montserrat (tenor) i Àngel Òdena (baríton establert a Lleida). També hi actuarà el Cor Bruckner dirigit per Júlia Sesé.