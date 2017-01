Aragó obre Sixena i adverteix Catalunya que ha d'entregar tots els béns reclamats

Lambán diu que si el Govern de la Generalitat no compleix les sentències sol·licitarà a la Justícia l'actuació de la Policia Nacional

El monestir de Sixena aquest divendres Gobierno de Aragón

El president d’Aragó, Javier Lambán, ha valorat aquest divendres l’inici de les visites guiades al Monestir de Sixena per mostrar les peces del seu patrimoni entregades per Catalunya, els responsables institucionals de la qual ha instat a tornar la resta de béns reclamats.



Lambán, acompanyat l’alcalde de Sixena, Ildefonso Salillas, i els consellers de Cultura i Vertebració del seu gabinet, Mayte Pérez i José Luis Soro, respectivament, ha fet aquestes declaracions als mitjans de comunicació a la Sala Capitular del cenobi, de la qual van ser arrencats frescos el 1936 per al seu trasllat a Catalunya.



El president ha qualificat la jornada de "dia històric" en donar la possibilitat als aragonesos de veure al seu lloc d’origen 51 de les 95 peces del tresor artístics del monestir, "espoliades" per Catalunya, ha subratllat, i traslladades de "forma impròpia" al seu territori.



Ha destacat que després de la "dura batalla" mantinguda als jutjats pels béns, totes les sentències dictades als tribunals han estat favorables a les tesis aragoneses, tant les referides a les 95 peces reclamades com als frescos de la Sala Capitular, dipositats al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).



El dirigent polític ha expressat la seua confiança en el retorn de la resta de béns reclamats, però ha advertit tot seguit que si veiés "remissió o resistència" per part de les institucions catalanes a complir les sentències, Aragó sol·licitaria a la Justícia l'actuació de la Policia Nacional, "sense cap gènere de dubtes", ha afegit.



Lambán ha expressat el seu desig que els béns pendents d’entregar tornin al monestir en un breu termini de temps, una vegada que l’Audiència d’Osca confirmi la sentència que ordena la seua tornada a l’Aragó, i que posteriorment ho facin els frescos a la Sala Capitular, "de la qual mai no van haver de sortir", ha recalcat.



Després d’assenyalar que l’inici de les visites guiades és un "pas decisiu" per a la recuperació del patrimoni històric de la comunitat, ha assenyalat que és "important" que la ciutadania "vegi que l’estat de dret acaba imposant-se i la justícia resplendint".