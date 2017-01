Tanca la galeria que promou la Biennal d’Art Contemporani

La mostra itinerant que pot veure’s a la biblioteca podria ser l’última

Canals Galeria d’Art de Sant Cugat va tancar ahir les portes després de 44 anys de trajectòria. Es tracta de la sala que promou la XX Biennal d’Art Contemporani Català que fins al proper 28 de febrer pot veure’s al claustre de la Biblioteca Pública de Lleida. Per això, algunes fonts no van descartar que fos l’última, encara que de moment no hi ha res confirmat.Aquesta mostra itinerant, que aposta per l’art més nou dels joves creadors, va nàixer el 1977 i des d’aleshores, ha donat a conèixer l’art emergent del moment. Noms d’avantguarda com Tom Carr, Pep Agut, Sergi