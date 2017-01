Meritxell Gené reivindica les dones al Barnasants

Va inaugurar el certamen amb el grup femení Les Kol·lontai

La 22 edició del Barnasants, el festival internacional de cançó d’autor, va arrancar divendres passat a l’Hospitalet de Llobregat amb l’espectacle Cançons violetes, cançons feministes per a la igualtat de Les Kol·lontai, el grup format per a l’ocasió per la cantautora lleidatana Meritxell Gené, al costat de les també cantautores Montse Castellà, Sílvia Comes i Ivette Nadal, que homenatja Alexandra Kol·lontai, peça clau de la revolució russa i la primera dona ministra i ambaixadora de la història i, per extensió, totes aquelles “dones compromeses, lluitadores i rebels”.

A través de cançons pròpies i textos musicats per elles mateixes d’autores com les poetes lleidatanes Maria-Mercè Marçal o Rosa Fabregat, així com Montserrat Abelló o Montserrat Roig, entre d’altres, l’espectacle vol “transmetre un missatge clarament feminista”. L’espectacle podrà veure’s posteriorment en diverses ciutats, com Lleida, on recalarà el pròxim 17 de febrer a l’Orfeó Lleidatà.

Bonet i Pi de la Serra

Un dels plats forts d’aquest certamen serà, el dia 10 de febrer a l’Hospitalet de Llobregat, el concert conjunt de Quico Pi de la Serra i Maria del Mar Bonet, que celebra els seus cinquanta anys a sobre dels escenaris.