Tot a punt per als Gaudí

‘Les amigues de l’Àgata’, amb dos de les quatre directores lleidatanes, opta a millor pel·lícula, després de rebre diversos premis en festivals espanyols || ‘La propera pell’, amb 14 candidatures, ‘Un monstre em ve a veure’ de Bayona i ‘100 metros’ de Barrena, amb 11, les grans favorites

La gala d’entrega dels Premis Gaudí, atorgats per l’Acadèmia del Cinema Català, tindrà aquesta nit trama lleidatana. I és que entre les cintes nominades a Millor Pel·lícula es troba Les amigues de l’Àgata, un llargmetratge que va nàixer com a projecte de final de carrera de quatre joves estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra: Alba Cros, de Puigverd de Lleida, Laura Rius, els pares de la qual són dels Torms i el Soleràs i les barcelonines Laia Alabart i Marta Verheyen. Encara que aquesta és l’única candidatura a què opta, el film arriba avalat per diversos premis