Una obra sobre Granados estrena la programació familiar de l’Orfeó Lleidatà

L’Orfeó Lleidatà va acollir ahir l’espectacle familiar Granados i l’espurna de la felicitat. Amb aquest, la Fundació Orfeó Lleidatà es va afegir als actes de celebració del 150 aniversari del naixement del pianista i compositor lleidatà i va obrir la programació familiar d’hivern i primavera d’aquest any. Granados i l’espurna de la felicitat es va estrenar l’any passat al Museu de la Música de Barcelona per donar a conèixer el vessant més humà de Granados des de la seua música i amb el piano com a eix central. Un muntatge en clau de clown en el qual el nas roig, el gest i la paraula es van convertir en protagonistes. L’obra es basa en un conte original escrit per a l’ocasió per Clara del Ruste, actriu i clown. Entre el repertori va destacar l’obra de Granados Cuentos de la Juventud, en què s’aprecia el vessant pedagògic del compositor, així com fragments de l’òpera Maria del Carmen, La Danza Española VII (Valenciana) o La Maja y el Ruiseñor, entre d’altres. L’espectacle forma part de la programació coordinada de la nova Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC),