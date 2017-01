‘Un monstre em ve...’ triomfa als Gaudí

La pel·lícula de J. A. Bayona s’imposa als premis de l’Acadèmia de Cinema Català amb vuit estatuetes || ‘La propera pell’ s’endú el guardó a millor pel·lícula en una gala reivindicativa

J. A. Bayona continua sent sinònim d’èxit. La seua última pel·lícula, Un monstre em ve a veure, es va imposar ahir als IX Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català. La cinta, que narra la història d’un nen de tretze anys que intenta afrontar la malaltia de la seua mare, va guanyar vuit estatuetes de les onze a les quals aspirava, la de millor pel·lícula en llengua no catalana, millor direcció, millor direcció de producció, muntatge, fotografia, efectes visuals, direcció artística i so. La propera pell, dirigida per Isaki Lacuesta i Isa Campo i que partia com a favorita