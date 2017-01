Marina Llansana obre la tercera edició de ‘Diàlegs’ a l’Orfeó

Cultura des del vessant del compromís, la cohesió i la memòria

La tercera edició del cicle Diàlegs ha programat tres taules redones que abordaran la cultura des del punt de vista del compromís, la cohesió social i la memòria. El cicle s’ampliarà amb activitats com ara exposicions i documentals, entre d’altres. Començarà demà amb la sessió Cultura i compromís (19.00 h), amb les intervencions de Marina Llansana, vicepresidenta d’Òmnium Cultural; Pere Pena, escriptor, i l’humorista gràfic Ermengol Tolsà, moderada per la presidenta d’Òmnium Lleida-Ponent, Montse Torres. En la segona, Cultura i cohesió social (22 de febrer, 19.00 h), intervindran Oriol Cendra, gestor cultural; el catedràtic d’antropologia social Carles Feixa, i Jaume Belló, artista i professor de l’Aula de Teatre, moderats per Xavier Quinquillà, director de la Fundació Orfeó Lleidatà. L’última cita, el dia 15 de març, portarà per títol Cultura i memòria i comptarà amb l’escriptor i periodista Francesc Canosa; la periodista de SEGRE Anna Sàez, i el director dels Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, moderats per Xus Llavero, presidenta del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià. Els documentals Camins (8 de febrer, 19.00 h) i El retratista (22 de març, 19.00 h), així com l’obra teatral Landscape (1 de març, 19.00 h), seran altres propostes del cicle.