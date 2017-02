Així sona la nova banda de l'exDover Amparo Llanos

EFE / Redacció Actualitzada 01/02/2017 a les 18:47

El primer senzill de New Day es titula 'Stay'

© New Day © New Day

Amparo Llanos, fundadora, guitarrista i compositora de Dover juntament amb la seva germana Cristina, retorna a la música després de la dissolució de l'històric grup madrileny acompanyada d'una nova formació musical, New Day.



El seu desembarcament als mitjans es produeix amb un primer senzill titulat "Stay", a qui la mateixa artista posa veu i que es caracteritza per un so molt minimalista.







La banda, que completen el baixista i exintegrant de Dover Samuel Titos i el bateria Jota Armijos, prepara en l’actualitat el que serà el seu debut discogràfic sota la producció de Brian Hunt a l’estudi El Invernadero de Madrid.



Va ser el passat mes de novembre quan les dos germanes Llanos van confirmar la dissolució de Dover després de 24 anys de trajectòria, així com el naixement de New Day, "influït per sons folks".