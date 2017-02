Enric Granados, més visible

La Paeria restaura elements patrimonials relacionats amb el pianista i compositor i prepara rutes turístiques || Proposta per difondre la seua figura amb motiu del 150 aniversari del seu naixement

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria s’ha proposat que l’Any Granados sigui l’excusa perfecta per donar a conèixer la trajectòria d’un dels pianistes i compositors lleidatans més internacionals, com va ser Enric Granados (Lleida, 1867-canal de la Mànega, 1916). Per això, a banda dels nombrosos concerts que s’han programat tant a l’Auditori de Lleida que porta el seu nom com fora de la ciutat, també ha previst activitats per difondre’n la vida i la trajectòria. Entre aquestes, la restauració de diversos elements patrimonials que el recorden i que posteriorment seran visitables en el marc d’una ruta que està organitzant Turisme de Lleida de cara