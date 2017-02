Lletres i vins de proximitat en vuit biblioteques de Lleida

Activitats al febrer per combinar llibres i caldos de la DO Costers del Segre

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Consum cultural, en l’accepció més literal possible del terme: lectura de llibres combinada amb la promoció de productes de proximitat, en aquest cas, el vi. Aquesta és la base de Biblioteques amb DO, una activitat singular impulsada pel departament de Cultura de la Generalitat des del 2013 com una fórmula més de dinamització de les biblioteques públiques catalanes. A les comarques de Lleida, la cinquena edició d’aquest projecte, que fusiona la cultura del vi amb les lletres i la literatura del territori, es desenvoluparà al llarg d’aquest mes de febrer a vuit biblioteques, amb més de mig centenar d’activitats per