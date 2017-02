El Petit de Cal Eril estrenarà el pròxim dia 11 el cicle de concerts ‘Tàrrega Sona’

El cantautor de Guissona Joan Pons, El Petit de Cal Eril, estrenarà l’11 de febrer el cicle Tàrrega Sona 2017, amb la presentació del seu nou disc, La força. El nou cicle musical de la capital de l’Urgell oferirà nou propostes de diferents estils fins al juny. El cicle seguirà l’11 de març, amb quatre grups de rumba catalana, entre els quals l’Orquestra Rumbera, amb el músic targarí Carlitos Miñarro. Per al 25 de març s’ha programat un concert de funk i disco a càrrec de Disco Infierno i Funkystep & The Sey Sisters. El 8 d’abril serà el torn del jazz, amb Ramon Cardo & The Nyora Boppers, i el 6 de maig, Els batecs del cargol, música per a nadons a càrrec d’Abiabaï. La música coral serà protagonista el 21 de maig, amb la Polifònica de l’Urgell i la Coral de Nostra Senyora, i el 28 de maig, amb la Coral Ramon Carnicer i la Cobla Tàrrega. El cicle culminarà el 12 de juny, amb música de cine amb la formació juvenil Kopsvogur, d’Islàndia, i el 17 de juny, amb el festival de música electrònica Sound’ara 25300. Hi haurà entrades a 5 euros per als menors de 18 anys.