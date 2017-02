Cultura finança el 50% de la gira del curt ‘Timecode’ als EUA

La conselleria de Cultura de la Generalitat costejarà el 50% de la gira promocional que farà l’equip del curt Timecode pels Estats Units, amb motiu de la seua nominació a millor curtmetratge de ficció en els premis Oscar. El conseller de Cultura, Santi Vila, va anunciar ahir la disposició a “ajudar en la promoció del curt, econòmicament però també institucionalment”, en declaracions davant de la premsa. Encara que Vila no va posar xifres al cost, fonts de la conselleria quantifiquen l’aportació en uns 25.000 euros, la meitat del que l’equip preveu invertir en actes promocionals per tot el país. Part d’aquests diners es destinarà també a viatges dins dels Estats Units, ja que “no només és important fer promoció a Los Angeles –on s’entreguen els Oscar–, sinó també a la Costa Est”, va remarcar Vila. Quant a l’ajuda institucional, el departament els acompanyarà en els actes, encara que Vila no viatjarà als EUA. Aquest suport també es va donar ahir quan el conseller va rebre el seu director, el barceloní Juanjo Giménez Peña, per felicitar-lo. “Que un curtmetratge fet aquí pugui arribar tan lluny ja és un èxit, la nominació ja suposa el reconeixement de l’Acadèmia”, va dir.