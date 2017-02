La Diputació donarà suport al festival d’Escalarre per promocionar el Pirineu

Primers contactes amb Doctor Music i el Sobirà per al certamen previst per al 2019

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La reedició del festival d’Escalarre, que entre el 1996 i el 1998 va acostar les primeres figures internacionals de la música a les Valls d’Àneu, pren forma i ara la Diputació ha mantingut els primers contactes amb la promotora, Doctor Music, per sumar-s’hi i aconseguir amb aquest certamen, previst per al 2019, una major promoció del Pirineu de Lleida.El juny de l’any passat va saltar la notícia: la promotora musical Doctor Music, amb el seu màxim responsable al capdavant, el pallarès Neo Sala, començava a moure fils perquè el festival d’Escalarre, també conegut com el de la vaca, renaixés després