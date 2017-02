El cine espanyol es reivindica

Els Goya consagren J. A. Bayona per ‘Un monstruo viene a verme’ i Raúl Arévalo per ‘Tarde para la ira’ || Sílvia Pérez Cruz, Goya a la millor cançó original, va homenatjar els desnonats

La 31a edició dels premis Goya va transcórrer dissabte a la nit en un to “blanc trencat” –sense crítiques polítiques d’altres anys– amb l’humor del presentador Dani Rovira, que va reivindicar el paper de la dona en el cine portant sabates roges d’agulla, en una nit en la qual Tarde para la ira, del debutant darrere de les càmeres Raúl Arévalo, es va emportar quatre Goya, entre els quals millor pel·lícula, i JuanAntonio Bayona, millor director per Un monstruo viene a verme, va aconseguir nou estatuetes. Els premis van consagrar també doblement Emma Suárez com a millor actriu principal (Julieta)