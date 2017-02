‘Vida Privada', de Josep Maria de Sagarra

LA SINOPSI DE LA SÈRIE



La història de “Vida Privada” abasta tres anys de la vida dels protagonistes en un període clau de la història del s.XX. Considerada una de les novel·les més representatives de la societat barcelonina de finals dels anys 20, l’obra esdevé un prodigi del “retrat humà” amb el qual Sagarra aconsegueix construir una representació crua però fidedigna d’una època de grans canvis determinants per l’aristocràcia catalana.



Entre el final de la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República es produeix la decadència total dels Lloberola, una família aristòcrata barcelonesa, completament arruïnada per la incapacitat del seu patriarca per adaptar-se als nous temps. El seu primogènit, Frederic, no aconseguirà mantenir el seu estatus, víctima d’aquesta mateixa debilitat heretada, però el seu fill menor, Guillem, lluitarà per tornar a la cúspide costi el que costi i sense cap mena d’escrúpols. La néta del Marqués de Lloberola, Maria Lluïsa, desafiarà l’ordre establert, convertint-se en la primera dona treballadora de la seva estirp.

La minisèrie “” de Josep Maria de Sagarra es produirà al Magical Media i es rodarà en escenaris de Lleida i Cervera. La minisèrie televisiva estarà dirigida per l’actriu i directorai la producció, que tindrà el format de 2 capítols de 85 minuts, serà d’, amb la participació de l’ICEC del Departament de Cultura de la Generalitat.La producció estarà associada amb Impulsafilm del, el CECAAC, que s’ha posat en funcionament aquest 2016, amb seu a Lleida, al Magical.L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presentat aquest dimarts la minisèrie amb la seva directora, Sílvia Munt, el paer en cap de Cervera, Ramon Royes; el director de Cinema i Ficció de TVC, Oriol Sala-Patau; el director del CECAAC i Impulsafilm, Santiago Lapeira; el productor d’Oberon Cinematogràfica, Antonio Chavarrías; i de Catalunya Film Comission, Carlota Guerrero.ha reiterat l’aposta de Lleida per la indústria cultural i el sector audiovisual i ha remarcat que el Magical actua com un espai d’aprenentatge i d’educació i que és un centre que ja ha compartit projectes de pes com la pel·lícula de Carles Porta “Mecanoscrit del Segon Origen”.La directora de “Vida Privada”,, ha explicat que els actors principals de la sèrie serani que el repartiment es completarà amb, entre altres. L’actriu i directora catalana ha comentat alguns dels membres de l’equip de la minisèrie, com la guionista, qui va ser guionista de “Pa Negre” i del proper projecte d'Agustí Villaronga "Incerta Glòria". Munt ha explicat també que el guió és bastant fidel a la novel·la i que intentarà mantenir l’esperit de Sagarra.De la seua banda, els’ha sumat a la recent reivindicació del cineasta Juan Antonio Bayona als Premis Goya sobre la cultura com a espai que permet expressar-se i explicar i ha valorat també l’aposta de Lleida, incidint en què la cultura en l’espai de la política permet avançar en projectes concrets.Ha fet referència en l’aposta que també es va fer d’ubicar la seu del CECAAC a Lleida, al Magical, i que aquests mesos de feina han donat fruits.ha apuntat l’aposta de TV3 pels productes de proximitat i ha reproduït la coneguda frase cinematogràfica dient que esperava que això sigui “l’inici d’una gran amistat”, esdevenint Lleida una part importat per al futur de la indústria.D’, Chavarrías ha assegurat que gràcies a Lleida es farà el projecte, amb la qualitat i la dimensió que calia, i que s’obren nous camins, havent establert complicitat amb espais que ha qualificat de meravellosos.L’ha indicat que aquesta és una oportunitat que s’havia d’aprofitar i que és una producció que donarà a conèixer el territori, amb “nous espais verges i racons fantàstics”. Royes ha recordat que Cervera serà Capital Cultural Catalana el 2019.