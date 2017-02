Nova edició del premi 7Lletres

El termini de presentació d'originals acaba el proper 31 de març

La dotzena edició del premi literari 7Lletres es celebrarà enguany el divendres, 7 de juliol de 2017, una data escollida expressament jugant amb la simbologia del 7 en l'obra de l'escriptor de l'Aranyó Manuel de Pedrolo, a qui homenatja aquest guardó convocat per la Paeria de Cervera, el consell comarcal de la Segarra i la Fundació Manuel de Pedrolo. Així ho han explicat aquest dimarts el regidor de Cultura de Cervera, Jaume Rossich, el conseller comarcal de Cultura de la Segarra, Ramon Armengol, i Montse Macià, directora de l'IEI, on s'han donat a conèixer les bases del premi. Els interessats poden presentar els seus originals fins el 31 de març a la Paeria de Cervera. Com es habitual, la temàtica és lliure, i les obres presentades han de ser un recull de set relats curts amb una extensió mínima de 77 fulls i màxima de 177. El guanyador rebrà 7.000 euros, fet que el converteix en el més ben dotat de Catalunya en el seu àmbit. En aquest aspecte, Rossich ha agraït la participació dels mecenes "quelcom poc habitual en aquest tipus de guardons, com són Prefabricats Pujol, Pagès Editors, Solucions Informàtiques 1Minut i Grup SEGRE". Per la seva banda, Armengol ha recordat que els objectius del guardó són divulgar l'obra de Pedrolo, però també la literatura de la Segarra i donar a conèixer la zona". És per aquest motiu que cada any tenen lloc set activitats paral·leles d'àmbits tan diversos com la gastronomia o la història, entre molts altres. Les d'enguany, que es donaran a conèixer en les properes setmanes, tindran com a fil conductor Pedrolo i la novel·la negra, ha apuntat Rossich. Es celebraran durant les sis setmanes anteriors de la festa literària d'entrega del guardó i la setena serà el mateix dia del premi.