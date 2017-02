Donés anuncia que torna a tenir càncer però manté la gira

El músic Pau Donés (Osca, 1966) fa un any i mig que lluita contra el càncer de còlon que li va ser diagnosticat l’estiu del 2015. I encara que l’abril del 2016 anunciava que estava “net” de la malaltia, ara torna a estar d’actualitat pel contrari. “Feia un any que estava net. Els marcadors tumorals a zero. Als escàners no es veien tumors. El cranc estava tan adormit que fins i tot vaig arribar a creure que m’havia curat. Mentrestant continuava preparant la nostra tornada al ring. Un disc, una gira i un llibre. El 2017 havia de ser un any gloriós”, escriu Pau Donés a la pàgina web de la seua banda, Jarabe de Palo.

Tanmateix, a l’última revisió li van trobar un petit tumor al peritoneu. Amb tot, va explicar que després de parlar amb l’oncòloga tots els seus plans continuaran endavant.

En aquest sentit, va plantejar a la pàgina web del grup que hi haurà dies en els quals li sobrarà veu i altres en els quals li faltarà: “No passa res, perquè allà seré quan aixequin el teló, en un dels llocs on millor em sento, en un dels llocs on més m’agrada ser, ferms i a les ordres, cantant per a tu. Tornarem a compartir les nostres vides, cosa que amb gust fem des de fa molts anys”, va assenyalar el cantant.