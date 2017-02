© Els lleidatans Möndo Loco, nominats als premis MIN

Videoclip presentat al MIN

El grup de rock de Lleida Möndo Loco ha estat nominat en tres categories dels Premis Música Independiente "MIN", concretament com a millor artista emergent, millor videoclip per "La vida al revés" i millor producció musical (producció feta per Víctor Ayuso i Gambeat).Aquests premis es troben en la segona fase, de votació popular, pel que el mateix grup ha demanat el vot als seus seguidors a través de les seves xarxes socials. En una tercera fase es comptarà el vot del jurat, seguit de la resolució i entrega de premis.