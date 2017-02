França autoritza a menors de 18 anys pel·lícules amb escenes de sexe explícit

França permetrà, a partir d’aquest dijous, que pel·lícules que continguin escenes de sexe explícit siguin autoritzades a menors de 18 anys, sempre que ho permeti una comissió d’avaluació.

El Butlletí Oficial francès ha publicat avui el decret del Ministeri de Cultura que elimina l’article de la llei que establia que tota pel·lícula que contenia escenes de sexe explícit havia de ser automàticament prohibida als menors.

El Govern respon així a una exigència de la indústria del cinema francès, mentre limita el marge de maniobra de l’associació integrista catòlica Promouvoir, que en els últims anys ha batallat per prohibir la difusió per a menors de diverses pel·lícules.

Les dos més simbòliques van ser "La Vie d’Adèle", d’Abdellatif Kechiche, i "Love", del francoargentí Gaspar Noé.

Inicialment prohibides només a menors de 16 anys, les cintes van ser finalment vetades a tots els menors després que Promouvoir entaulés contra elles una batalla legal que es va acabar anys després de la seua estrena.

Aquestes accions van provocar la reacció del món del cinema, que considerava retallada la seua llibertat, per la qual cosa la ministra de Cultura, Audrey Azoulay, va encarregar un informe les conclusions del qual estan recollides en aquest decret.

Serà la Comissió Nacional del Cinema l’encarregada d’avaluar si les escenes de sexe d’un film justifiquen que sigui vetat als menors.

Aquesta instància, encarregada en l’actualitat ja de catalogar les pel·lícules, tindrà un marge de maniobra més gran gràcies a la publicació del decret.

La seua opinió serà tinguda en compte pel Ministeri per atorgar una autorització d’explotació a tots els públics.

El decret estableix que la classificació haurà de ser "proporcionada a les exigències de la protecció de la infantesa i la joventut, tenint en compte la sensibilitat i el desenvolupament de la personalitat pròpies a cada edat i el respecte a la dignitat humana".

Les pel·lícules seran prohibides als menors quan continguin escenes "que, en particular per la seua acumulació, puguin pertorbar la sensibilitat dels menors" o que presentin la violència com un fet positiu o la banalitzin.

El 2015, dels al voltant de 700 films analitzats per la comissió, 53 van ser prohibits als menors de 12 anys, 5 als menors de 16 i 4 als menors de 18.

D’altra banda, el decret també preveu que sigui directament el Tribunal d’Apel·lació de París el que es pronunciï en cas que la classificació d’una pel·lícula sigui portada davant de la justícia.

D’aquesta forma, el Ministeri preveu escurçar els terminis en els possibles litigis, que sempre podran ser recorreguts davant del Tribunal Suprem.