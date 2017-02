La música de Lleida arriba al bressol d’Elvis Presley

El grup de versions Tremendos ofereix els primers concerts a Nashville || Van interpretar ‘Som de l’Oest’, de Lo Pardal Roquer

El grup de versions lleidatà Tremendos ja ha arribat al bressol del rock i dilluns passat va oferir el seu primer concert als Estats Units. Concretament, al Honky Tonk Higway de Nashville, on entre altres peces van interpretar part de la cançó Som de l’Oest, de Lo Pardal Roquer, acompanyats per un músic local amb el pedal steel guitar, segons van detallar ells mateixos a la seua pàgina de Facebook. D’allà es van desplaçar a Jackson, a Tennessee, on van visitar la casa d’un dels pioners del rockabilly, el músic Carl Perkins, ara reconvertida en el Rockabilly Museum, on van