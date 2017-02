Pau Donés manté l’agenda, amb disc, gira i llibre, malgrat la recaiguda

El cantant va anunciar aquest dimecres que li ha estat diagnosticat "un petit tumor" al peritoneu

El cantant Pau Donés ha decidit mantenir la seua atapeïda agenda del 2017, any en què té previst treure un disc, iniciar una gira per Amèrica i Espanya i publicar un disc malgrat la recaiguda del seu càncer, ha informat aquest dijous el seu representant.

A finals del present mes de febrer, el cantant de Jarabe de Palo editarà un llibre titulat "50 Palos", en el qual repassa la seua vida, marcada pel suïcidi de la seua mare, algun fracàs amorós sonat i molts alts i baixos professionals.

El següent punt àlgid del calendari de Donés és el 10 març, data en la qual sortirà a la venda el disc que el músic ha gravat durant els últims mesos i del qual ja ha vist la llum el vídeo del senzill "Humo", en el qual parla dels sentiments i sensacions que ha despertat en ell la malaltia.

Poc després, el 18 de març iniciarà la gira de presentació d’aquest nou treball discogràfic a Mèxic i seguirà pels Estats Units abans d’aterrar a Espanya el mes de maig.

El cantant Pau Donés va comunicar ahir a través del seu bloc que, un any després de tenir un càncer de cólon i tenir "els marcadors tumorals a zero", li ha estat diagnosticat "un petit tumor" al peritoneu.

El cantant ha reconegut que portava un any i mig "formidable", gaudint de la família i del temps lliure, encara que amb moltes ganes de tornar als escenaris quan se li va detectar el nou tumor, i ha decidit que aquesta vegada no l’apartarà de la música.

"Després de donar-li molt tombs vaig arribar a la conclusió que no anava a deixar que el cranc em tornés a apartar de la música. M’era igual. Passés el que passés, diguessin el que diguessin, el 2017 Jarabe tornava als escenaris", ha asseverat en un "post" en el que assegura tenir el suport de la seua oncòloga i que titula "Ara toca tornar a navegar (segona part)".

"Hi haurà dies que estaré al 100 %, d’altres que no tant. Hi haurà dies en què em sobrarà la veu, i altres en els quals em falti. No passa res, perquè allà estaré quan aixequin el teló, en un dels llocs on millor em sento, en un dels llocs on més m’agrada estar, ferms i a l’ordre, cantant per a tu", manifesta Donés.