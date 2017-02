Mansions de cine a Cervera

Les cases Duran i Sanpere i Dalmases de la capital de la Segarra acolliran a l’abril el rodatge de la pel·lícula per a televisió ‘Vida privada’| | Dirigida per Sílvia Munt, s’estrenarà a TV3 el 2018

La Casa Museu Duran i Sanpere i la Casa Dalmases de Cervera seran dos dels escenaris principals de la pel·lícula per a televisió ‘Vida privada’, basada en la novel·la de Josep Maria de Sagarra, que dirigirà Sílvia Munt. El rodatge d’aquest projecte, amb postproducció al Magical de Lleida, començarà el 15 d’abril. S’estrenarà a TV3 el 2018.Ara, l’actriu i directora Sílvia Munt rodarà una nova versió del text per a TV3 en el qual Cervera i Lleida tindran màxim protagonisme. No serà amb els actors principals sinó amb els escenaris del rodatge (a Cervera) i la postproducció (al Magical Media