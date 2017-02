Adele i David Bowie fan ple en la 59 edició dels Grammy

La cantant de Tottenham es converteix en la primera artista que aconsegueix aconseguir la victòria en les tres categories principals de l’esdeveniment per segona vegada

Els britànics Adele i David Bowie van aconseguir tots els premis que aspiraven en la 59 edició dels Grammy, un total de cinc per cap, en una cerimònia emotiva i amb vetllades crítiques a les polítiques del president dels EUA, Donald Trump.

La de Tottenham, que es converteix als seus 28 anys en la primera artista que aconsegueix fer-se amb la victòria en les tres categories principals de l’esdeveniment per segona vegada, es va emportar els trofeus a millor àlbum de l’any i millor àlbum vocal pop tradicional, ambdós per "25", així com els de millor enregistrament de l’any, millor cançó de l’any i millor actuació pop en solitari, els tres pel cèlebre "Hello".

Malgrat això, va voler dedicar el seu triomf a Beyoncé, que segons la seua opinió s’havia d’haver emportat el gran trofeu de la vetllada.

"No puc acceptar aquest premi", va dir l’artista en recollir el gramòfon al millor àlbum de l’any. "Estic molt agraïda, però la meua vida és Beyoncé, i el millor àlbum per a mi és el seu, un treball monumental i ben pensat. És un treball preciós on despulla la seua ànima i podem veure una part d’ella que no sempre ensenya", va agregar.

Per la seua part, Bowie, mort el gener de l’any passat, es va emportar els cinc premis pòstums a què aspirava: millor cançó rock ("Blackstar"), millor actuació rock, millor àlbum de música alternativa, millor disseny de presència i millor enginyeria musical en un àlbum de música no clàssica, tots ells pel seu últim disc d’estudi, "Blackstar", el número 25 de la seua carrera.

El de Brixton no aconseguia un Grammy des que el 1984 aconseguís el premi al millor vídeo en format curt, per "Jazzin' for Blue Jean".

Un altre nom destacat va ser el de Chance the Rapper, que es va alçar amb els premis al millor artista novell, millor àlbum rap ("Coloring Book") i millor actuació rap ("No Problem", juntament amb Lil Wayne i 2 Chainz) en una gala que va comptar amb diverses actuacions per al record.

Per obrir boca, Adele va posar la pell de gallina al respectable amb el seu cèlebre tema "Hello", al qual van seguir actuacions de The Weeknd juntament amb Daft Punk ("I Feel It Coming") i Ed Sheeran, de tornada amb "Shape of You" després d’una aturada d’un any a les seues xarxes socials.

Sens dubte, el moment més comentat de la vetllada va ser la irrupció de Beyoncé com a deessa daurada de la fertilitat, emocionant el personal amb els temes "Love Drought" i "Sandcastles", per cedir el testimoni poc després a una espectacular Katy Perry, que va presentar el seu nou senzill "Chained to the Rhythm".

I després de Maren Morris i Alicia Keys ("Once"), un remolí va irrompre en la cerimònia de la mà de Metallica i Lady Gaga amb "Moth into Flame", un inendari cim -enlletgida pels problemes al micròfon de James Hetfield- a la que van seguir A Tribe Called Guest i Anderson .Paak ("Movin Backwards") i Chance the Rapper ("How Great"), entre d’altres.

L’emoció no es va detenir allà i, de fet, va anar a més amb el tribut de l’Acadèmia de l’Enregistrament al mort George Michael, compost per una commovedora actuació d’Adele, que no va dubtar a detenir la seua versió de "Fast Love" i començar de nou després d’haver-se equivocat.

Va convèncer també l’homenatge de Demi Lovato als Bee Gees pel 40 aniversari de "Saturday Night Fever", així com l’estilitzat record al finat Prince firmat per The Time i un Bruno Mars que va recordar amb el seu carisma i sensualitat a l’ídol de Minesota.

Al terreny de premis llatins, el duo mexicà Jesse and Joy va guanyar el primer Grammy de la seua carrera, al millor àlbum de pop llatí, pel seu disc "Un besito más".

"Això significa molt per a nosaltres. El petó a què es refereix el títol del disc és per al nostre pare, que va morir. Estem orgullosos de ser méxicoamericanos. Això és per a tots els hispans d’aquest país i per a totes les minories. Estem amb vosaltres", va manifestar Joy, la menor dels dos germans que formen el grup.

L’Acadèmia esperava proclames polítiques durant la gala, i no van faltar, malgrat l’humor que va insuflar James Corden com a presentador, que va triomfar amb el seu karaoke reunint Neil Diamond i Blue Ivy, la filla de Beyoncé, cantant "Sweet Caroline".

Entre les crítiques a Trump, especialment poderosa va ser la valenta escenografia d’A Tribe Called Quest i Busta Rhymes, que van tirar a baix un mur, van parlar sobre el poder de les minories i van enviar un missatge de diversitat al mandatari, a qui van denominar "president taronja".

Katy Perry va actuar abillada amb un braçalet que deia "Resisteix", mentre de fons apareixien les paraules "We The People" juntament amb altres referències a la constitució dels EUA.

I fins i tot Jennifer López va assegurar que vivim un moment on les veus dels artistes "són més necessàries que mai".

"No hi ha temps per a la desesperança, no hi ha lloc per a l’autocompassió, no hi ha necessitat per al silenci ni espai per a la por", va afegir.