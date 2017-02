Concert del Conservatori de Música de Cervera al Vendrell

El Conservatori de Música de Cervera ha estat present a la nova temporada del cicle Joves Intèrprets de l’Auditori Pau Casals del Vendrell. Per quart any consecutiu, el treball del professorat del centre es va veure reflectit dissabte, aquesta vegada amb dos formacions ben diferenciades: el grup de percussió i el cor de grau professional amb diversos solistes de l’aula de cant. El grup de percussió de l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Cervera, dirigit per Aleydis Serra, va interpretar un repertori que contenia des d’obres clàssiques amb arranjaments per a aquests instruments, al costat d’obres creades específicament per a grup de percussió fins a alguns arranjaments de peces més modernes com The Final Countdown o Played a Live. La segona part va servir per descobrir la figura de Francesc Andreví, compositor de la Segarra. El públic va poder escoltar peces com Le moment solemnel i El emigrado, en la revisió a de V. Martínez Molés. Missa Solemnis, d’aquest mateix autor, va servir per clausar el concert en una peça que va comptar amb la interpretació de les sopranos Judit Cases, Blanca Garrós i Susana Rosell, el baríton Pau Carbonell, la direcció de Núria Mas i l’acompanyament pianístic de Santi Riu.