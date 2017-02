Tancament parcial per obres del claustre de la Seu Vella

A l’estiu, quan es preveu iniciar la millora de la coberta, que durarà nou mesos || Mentre durin, les visites estaran limitades

El 2017 serà un any important per a la Seu Vella, que abordarà tres obres d’envergadura com són la rehabilitació de les cobertes del claustre, la restauració de la Porta dels Apòstols i la segona fase de la recuperació del campanar, que se centrarà en la part interior. Segons va explicar el director del Consorci, Joan Baigol, l’obra del claustre, que també inclou el reforç d’un pilar, és molt important per eliminar el problema actual amb les filtracions d’aigua, però comportarà restriccions en les visites mentre durin les obres, uns nou mesos. “La idea és mantenir-lo obert per obres, encara