Els Amics de les Arts, cap de cartell del Re-sona de Torrefarrera

La sisena edició del Festival Re-sona de Torrefarrera comptarà amb Els Amics de les Arts com a cap de cartell. La banda catalana oferirà el seu concert el 29 d’abril, en el qual presentarà el nou treball Un estrany poder, la sortida al mercat del qual està previst que vegi la llum el 24 de febrer, tres anys després del seu últim àlbum. Aquest serà l’únic recital que tenen programat a Lleida per presentar Un estrany poder. L’escocès Tony Doogan va ser l’encarregat de produir, gravar i mesclar aquest nou àlbum discogràfic del grup, que ja compta amb onze anys de trajectòria. S’ha de recordar que Doogan és una de les figures clau per entendre la música pop independent britànica dels últims vint anys i que ha estat el responsable sonor de bandes com ara Belle&Sebastian, Mogwai, David Byrne, Teenage Fan Club, Snow Patrol o Super Furry Animals. La nit comptarà també amb l’actuació d’EnZel i el seu Capità Ibuprofè, i DJ Moka. Les entrades sortiran a la venda el 20 de febrer a través de Codetickets i a partir del 24 es podran comprar en paper. El preu de les localitats anticipades serà de 18 euros més despeses de distribució i de 25 euros a taquilla. El Festival Re-sona s’emmarca aquest any en la Setmana Cultural.