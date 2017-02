Els actes commemoratius es distribueixen en el passat, el present i el futur de l’equipament

Passat: El Museu d’Art Jaume Morera. 100 esdeveniments que han marcat una història centenària.

Present: “Connexions”

Futur: La càpsula expositiva: “Visions de la Guerra Civil i l’exili”

El Museu d’Art Jaume Morera celebra aquest 2017 els seusi ho fa amb un programa d’activitats per atansar aquest equipament cultural a la ciutadania. L’alcalde de Lleida,, ha remarcat que la ciutat va crear el museu, inaugurat l’11 de maig de 1917, quan encara no hi havia l’explosió museogràfica i que en aquests anys ha conreat una excepcional col·lecció amb obres d’autors lleidatans, catalans i espanyols i del segle XX.L’alcalde també ha parlat del procés que s’està seguint perquè la futura seu del Museu Morera sigui una realitat al més aviat possible.En aquests anys,, que conté obres representatives d’artistes com Morera, Cristòfol, Gosé, Guinvart, García Lamolla, Benet Rossell, Àngel Jové, Viladrich, Antoni Abat, Isidre Mercadé, Josep Benseny, Ernest Ibáñez, Viola i Rosa Siré.El director del Museu Morera,, ha detallat la programació que s’estructuraLa història del Museu serà la protagonista del proper número de la col·lecció municipal de llibres "Gramalla”. Aquesta publicació recollirà els. Els autors seran Jesús Navarro i Esther Solé.En aquest apartat, es presentarà una exposició a partir de les connexions que es poden establir entre algunes de les seves millors obres i aquelles altres procedents de les millors col·leccions artístiques del país, cercant relacions inèdites i posant de manifest la rellevància de la col·lecció del nostre Museu.L’exposició “” s’articularà sobre la base de 16 obres de la col·lecció del Museu, seleccionades a partir d'una tria prèvia, que han de tenir la seva. Els encarregats de cercar aquestes connexions seran al seu torn també 16 crítics i historiadors de l’art seleccionats per a l'ocasió.L’exposició “Connexions” es durà a terme a les sales d’exposició del Museude 2017 iEl Museu posarà en marxa la taula per elaborar el nou discurs de l'equipament, conformada per historiadors i crític locals i forans, en una estructura dual que cercarà el coneixement local amb la mirada crítica externa per tal de bastir un relat de l'art a Lleida en la seva doble vessant de receptora de fenòmens artístics i emissora de determinades aportacions a la cultura artística del país.” .En base a l’eix central del reportatge fotogràfic d’s sobre el bombardeig de Lleida de l’any 1937, del qual es complirà el 80 aniversari, es presentaran les diferents visions sobre el conflicte, la rereguarda i el primer exili d’una generació de creadors.Aquesta mirada expositiva sobre el futur del Museu es presentarà a les seves sales d’exposició des del mes d’octubre de 2017 fins al mes de gener de 2018.Al marge de les propostes centrals, el Museu concentrarà la sevade celebració del centenari al llarg de la segona quinzena del mes d’abril i la primera del mes de maig del 2017. Entre les accions previstes hi ha