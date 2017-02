L’òpera obre la setmana cultural de L’Intèrpret

La mezzosoprano lleidatana Marta Infante va obrir ahir la setmana cultural de l’escola de música L’Intèrpret de Lleida amb una xarrada sobre com és la vida d’una cantant professional d’òpera. Va ser la primera activitat oberta al públic d’aquesta setmana cultural, que comptarà amb mig centenar de tallers per als alumnes, relacionats aquest any majoritàriament amb el món de l’òpera i el musical. A més, cada tarda L’Intèrpret obrirà les portes al públic amb activitats de divulgació musical a la seu de l’escola, tret d’avui dimarts, en què ha organitzat una cita especial a l’Auditori Enric Granados a partir de les 19.30 hores: el concert de presentació del CD gravat per Alfons Enjuanes Trio amb melodies d’Enric Granados a ritme de jazz. L’àlbum, enregistrat als estudis de L’Intèrpret, serà la principal aportació de l’escola a la celebració de l’Any Granados.