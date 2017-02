Compte enrere a Escalarre 2019

Doctor Music presenta el certamen de les Valls d’Àneu dilluns vinent, dia 20, a Londres || Les estrelles del cartell es donaran a conèixer més endavant

La cita és l’estiu del 2019, falten més de dos anys, però organitzar un esdeveniment musical com el que acolliran les Valls d’Àneu requereix molta previsió. Per això els organitzadors, la promotora Doctor Music i el seu màxim responsable, el pallarès Neo Sala, comencen a escalfar motors. I ho faran en gran. Així, dilluns vinent, 20 de febrer, a les 18.00 hores, se celebrarà un acte en un local de l’emblemàtic Soho londinenc, el The Groucho Club, per donar a conèixer la filosofia del futur Doctor Music Festival. I serà una festa amb ganxo ja que els assistents podran degustar les tapes i els còctels elaborats per Albert Adrià. Tanmateix, encara no serà possible avançar noms de les estrelles que conformaran la cartellera ja que, a dos anys vista, és difícil determinar quins noms propis estaran de gira aquelles dates o promocionant nous treballs.

A la cita de Londres estan convocades personalitats de la indústria musical i organitzadors de macroesdeveniments, per vendre l’originalitat del certamen i el marc en el qual es va celebrar, emulant les tres edicions del Doctor Music Festival que van tenir lloc als prats d’Escalarre entre els anys 1996 i 1998 i en què van participar grans figures de la música com ara Bob Dylan, Patti Smith o David Bowie, per citar només alguns de la llarga llista d’artistes internacionals que hi van actuar.

S’ha de recordar, com ja va publicar SEGRE fa uns dies, que la Diputació de Lleida col·laborarà en l’edició commemorativa del certamen del 2019 a fi que el festival serveixi per promocionar internacionalment el Pirineu de Lleida i la marca Ara Lleida, després de l’impacte econòmic que van tenir les tres edicions anteriors a la comarca del Pallars Sobirà.