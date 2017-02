Dolors Bramon desmunta tòpics a ‘L’islam avui’

Va presentar el llibre al Museu de Lleida

L’experta en estudis àrabs Dolors Bramon va presentar ahir al Museu de Lleida el llibre L’islam avui, en un acte en el qual va estar acompanyada pel director de l’equipament, Josep Giralt. Bramon va desmuntar alguns dels tòpics més recurrents com el fet que és una religió violenta: “Existeixen persones violentes, però l’Alcorà no ho és.” O va fer afirmacions tan sorprenents com que, “parlant estrictament de religió, les dones musulmanes tenen més llibertats que les catòliques, perquè poden divorciar-se o prendre la píndola, el que passa és que aquí la majoria de la gent viu en la laïcitat”, va explicar abans de preguntar-se “quantes dones han mort a mans dels seus marits en el que va d’any a Espanya?”. També es va referir que “sembla que l’islam està barallat amb la democràcia però potser Occident tampoc no ha afavorit les democràcies dels països islàmics”. “Després de la intervenció a l’Iraq del 2003, quina merda de país hem deixat”, va exclamar. Per tot plegat, es mostra confiada que mai arribi a produir-se l’anomenat “xoc de civilitzacions”. “En cas de passar, seria d’incivilitzats”, va concloure.