L’alemany Schlöndorff presenta la història d’una exparella a la Berlinale

El director alemany Volker Schlöndorff va tornar ahir a la Berlinale a la seua essència de mans de l’impecable actor suec Stellan Skarsgård, en una jornada a concurs en què Portugal va brillar amb el film Colo, centrat en un ensorrament familiar a urpades de l’eurocrisi. Return to Montauk, una nova incursió de Schlöndorff en el seu alter ego, l’escriptor suís Max Frisch, va aportar la presència de l’actor suec en un festival del qual Skarsgård és fidel visitant, aquesta vegada convertit en parella de Nina Hoss, una altra habitual de la casa. Quinze anys després d’Homo Faber, el cineasta alemany traça en aquesta pel·lícula la història d’una exparella que prova de recompondre les peces trencades d’una relació, per descomptat des del “lloc dels fets”, al costat de la meravellosa platja de Montauk. Amb expectació s’espera avui la nova pel·lícula del coreà Hong Sang-soo i, ja tancant la desfilada dels 18 aspirants a l’Ós, el romanès Calin Peter Netzer, demà. Dimarts passat, el finlandès Aki Kaurismäki, amb The other side of hope, va presentar per a molts la joia del festival.