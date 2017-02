La Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida s'afegeix a l'expedient de la conselleria per evitar la descatalogació de les obres de Sixena

El document d'al·legacions denuncia una possible utilització del Codi Civil en frau de Llei

© Representants de la Plataforma, integrada per 17 entitats, davant dels sarcòfags del Museu de Lleida procedents de Sixena.

La Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida s'ha personat com a part interessada dins l'expedient que tramita el departament de Cultura de la Generalitat per evitar la descatalogació de les obres d'art del Museu de Lleida procedents de Sixena. La Plataforma ha presentat un document d'al·legacions que se suma als que ja van presentar en el seu moment entitats com la Junta de Museus i l'Institut d'Estudis Catalans informant desfavorablement sobre la descatalogació. És el primer cop que la societat civil lleidatana s'incorpora formalment enel litigi de l'art de Sixena.

Entre altres coses, el document denuncia que les adminstracions públiques aragoneses que reclamen l'art només demanen les obres dipositades a Catalunya i no la resta de bens alienats del monestir, un fet que pot induir a pensar en una possible utilització del Codi Civil en frau de Llei, atès que l'objectiu que es persegueix només és el de trencar la unitat de la col·lecció catalogada del Museu de Lleida, eludint les lleis de protecció de patrimoni.