Seguint el Quixot per Lleida

Guia turística amb setze pobles, vuit de Lleida, pels quals hauria passat el gentilhome fins a arribar a Barcelona || Obra de l’editorial lleidatana Apostroph

El suposat itinerari de Don Quixot i Sancho Panza per terres catalanes a la novel·la de Miguel de Cervantes s’ha convertit en una ruta literària amb l’editorial Apostroph, liderada per Annabel Encontra i Alexandra Cuadrat, amb motiu del 400 aniversari de la mort de l’escriptor. Ha estat amb el llibre Guia del Quixot per terres de parla catalana, escrit per les mateixes editores, amb fotografies de Llorenç Melgosa, il·lustracions de Jordi Zaldívar i pròleg de la periodista de SEGRE Anna Sàez (un dels articles de la qual va inspirar les editores), que ahir es va presentar al Saló de Plens