© Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, en la presentació del seu nou llibre, 'Canción de Bruma'.

En el poema España. Dulce ratonera, inclòs al seu nou llibre, Canción de Bruma (El Principal de los Libros), el cantant Santi Balmes lamenta viure en un país “amb quatre idiomes, i tres d’oblidats”. El cantant de la banda Love of Lesbian assegura que “si traguéssim un disc en català, vendríem cinc vegades menys”. Balmes reconeix que, si algun dia torna a cantar en català, ho farà “per amor” a la seua llengua, però considera que molts “prefereixen escoltar un disc en anglès”, encara que no l’entenguin, que en català, ja que “aquest país continua vertebrat des del centre”. Al seu nou llibre, barreja de poesia i prosa, Balmes combina crítica política, records de la infantesa i anècdotes de la banda, i porta a terme una atrevida “pornografia psíquica”, exhibint altres àlter egos fins ara disfressats en la seua música, com la seua faceta més depressiva. El guitarrista Ferran Pontón (Egon Soda) ja adverteix en el pròleg que Canción de Bruma ens descobreix un Santi Balmes més vulnerable, però també més madur; una idea que convenç el cantant, compositor i lletrista, perquè ha estat un “treball d’introspecció dolorós”, amb què, tanmateix, ha aconseguit que molts amics se sentin identificats.