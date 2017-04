Els veïns del Talladell es bolquen a recopilar la seua història gràfica de l’últim segle

Els veïns del Talladell fa sis anys que confeccionen la seua història gràfica, en la qual ha participat gairebé tota la població, explica la presidenta de l’associació La Madruganya, Ramona Segura, entitat que du a terme el projecte. Són 35 les famílies que han aportat fotografies i documents, i gairebé tot el poble ha col·laborat en el treball de documentar cada lloc, moment i la seua gent. Han aconseguit més de 3.000 imatges i documents (actes, anuncis, notes informatives...). Aquest diumenge es presentarà el projecte, i el volum, que tindrà 450 imatges, sortirà a la llum al setembre. Entre les curiositats, explica la col·laboradora Imma Castelló, hi ha imatges de la primera alcaldessa que va tenir Catalunya als anys vint, Dolors Codina. També té capítol propi el capellà Sebastià Codina, que amb càmera i la seua capacitat d’organitzar activitats als anys seixanta va deixar l’època amb més imatges. Un altre capítol és per al mestre Salvador Martínez Surroca, jugador del FC Barcelona en la dècada dels vint i que va ser destinat com a mestre al Talladell.