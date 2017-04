Llibre dedicat al poeta Jaume Pont amb 23 col·laboracions

© El poeta Jaume Pont, durant la presentació a Tàrrega. X. Santesmasses

La Biblioteca de Tàrrega va acollir ahir la presentació del volum 45 de la col· lecció Natàn, Jaume Pont: la Poesia, de l’escriptor Xavier García. En la línia de l’exposició de la Sala Marsà, el volum trasllada el lector a l’estació d’un metro i proposa vint-itres “textos crítics” dedicats a Pont d’autors com Viladot, Marçal, Pané o Saladrigas. Hi van intervenir autors com Xavier Macià, Lorenzo Plana i Anton Not, informa X. Santesmasses.