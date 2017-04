Sant Jordi reviu Màrius Torres

Lleida arranca demà els actes de la diada amb la mirada en el 75è aniversari de la mort del poeta || Els floristes calculen que la venda de roses caurà a la meitat al ser la festa en diumenge

L’ajuntament de Lleida obre aquesta setmana les activitats de la diada de Sant Jordi amb la mirada en la commemoració del 75è aniversari de la mort de Màrius Torres, que es complirà al desembre. Així, el Cafè del Teatre acollirà demà a les 19.00 hores l’espectacle literari Entre dos desembres, la primavera, dedicat al vessant més personal i íntim del poeta. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presentar aquest dimarts les activitats de la diada literària, acompanyat de la regidora de Cultura, Montse Parra, i del professor Salvador Escudé, de la càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, que va anunciar per al proper octubre l’organització d’un simposi internacional sobre el poeta i l’edició de facsímils de poemes autògrafs de Màrius Torres i d’un llibre amb la visió de quaranta poetes catalans actuals sobre la poesia de l’autor de La ciutat llunyana. El dia de Sant Jordi, la Paeria repartirà un nou volum d’Escata de Drac, amb relats de cinc autors de Lleida, i des de l’Ateneu Popular de Ponent es repartirà un opuscle sobre l’ambient polític i social de l’època de Màrius Torres, obra de l’historiador Jaume Barrull. El president de l’entitat, Miquel Àngel Soriano-Montagut, va anunciar també que a finals d’any publicaran un nou número de la històrica revista Ressò de Ponent.

D’altra banda, el Gremi de Floristes de Lleida va anunciar que aquest Sant Jordi les vendes de roses cauran a la meitat al celebrar-se la diada en diumenge. En canvi, el president del Gremi de Llibreters, Jordi Caselles, va confiar que la data no influirà en les vendes de llibres. De fet, dissabte ja s’oferiran descomptes del 10 per cent. Des del Gremi de Forners es va calcular que les vendes del pa de Sant Jordi seran similars a les de l’any passat, unes 20.000 unitats.

D’altra banda, el Cafè del Teatre va acollir aquest dimarts la presentació del llibre Anna Grimm, investigadora criminal (Milenio), la traducció al castellà de La sergent AnnaGrimm, l’èxit de la lleidatana Montse Sanjuan el 2014.



La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va anunciar aquest dimarts que viatjarà divendres a Barcelona per recolzar que la diada de Sant Jordi sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco, una candidatura per a la qual la Generalitat va iniciar els tràmits el 2016 a instàncies del Gremi d’Editors de Catalunya. “Hi vaig divendres a recolzar aquesta iniciativa des del Govern central”, va dir Santamaría perquè, al seu parer, “és un bon homenatge al llibre i al que llengua espanyola i catalana han fet per la cultura a nivell mundial”.