El 75 aniversari de l'IEI, amb Sant Jordi

Avui presenten ‘El Pirineu fa 60 anys’, el llibre que SEGRE regalarà per la diada, homenatge al viatge literari d’Espinàs pel Pallars i Aran el 1957 || Presentacions, música i teatre, altres actes

La presentació del llibre El Pirineu fa 60 anys, que SEGRE regalarà als lectors diumenge que ve amb motiu de la diada de Sant Jordi, obrirà avui dijous (19.30 hores) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs les activitats programades per la fundació pública de la Diputació per celebrar la festa del llibre i la rosa. El volum, de la periodista de SEGRE Roser Banyeres i els fotògrafs Jaume Barrull i Jordi Rulló, és un autèntic homenatge al llibre Viatge al Pirineu de Lleida, que Josep Maria Espinàs va publicar fa seixanta anys, el 1957, després de viatjar pel Pallars i la Val d’Aran acompanyat, entre d’altres, per Camilo José Cela. Els autors i el mateix Espinàs presentaran aquest llibre de record, coeditat per SEGRE i l’IEI.

No serà l’únic regal de Sant Jordi que ha preparat la institució lleidatana, en plena celebració del 75è aniversari. A la recepció del president de la Diputació al pati de l’IEI per Sant Jordi (diumenge, 12.30 h), es presentarà i regalarà als assistents una edició facsímil de la revista Vida lleidatana, un volum amb els primers 23 números d’aquesta publicació quinzenal, nascuda l’1 de maig del 1926. El president de la corporació provincial, Joan Reñé, va recordar ahir que “Vida lleidatana, que es va publicar fins al 1931, va ser un testimoni de la vida cultural de Lleida i comarques durant el període prerepublicà, una època que ara posem en relleu amb aquesta reedició coincidint amb el 75 aniversari de l’IEI”.



El cap de setmana de Sant Jordi arrancarà dissabte (18.00 h) amb la presentació del llibre Maria Mercè Marçal. Una vida, primera biografia de la poeta d’Ivars d’Urgell, obra de Lluïsa Julià, i un concert del grup lleidatà Tremendos (20.00 h). Diumenge, l’IEI celebrarà des de les 10.00 fins a les 14.00 hores portes obertes de la biblioteca, recentment restaurada, i teatre familiar amb Campi Qui Pugui (11.00 hores). La vicepresidenta de l’IEI, Rosa Pujol, va destacar les activitats de música i teatre per a tots els públics programades pel territori. La directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Montse Macià, va repassar les novetats publicades aquest any per la institució, entre les quals l’edició en anglès de Perseguits i salvats, que pròximament veurà la llum també en hebreu.



Apunts

Novel·la ‘Col·legi Major’ . L’associació Res Non Verba de Lleida va acollir ahir la presentació de Col·legi Major, llibre en el qual el lleidatà Josep Betriu novel·la anècdotes i vivències de la seua època d’estudiant a l’antic Col·legi Major Ilerdense de Barcelona.

. L’associació Res Non Verba de Lleida va acollir ahir la presentació de Col·legi Major, llibre en el qual el lleidatà Josep Betriu novel·la anècdotes i vivències de la seua època d’estudiant a l’antic Col·legi Major Ilerdense de Barcelona. Revista ‘Urtx’ de l’Urgell. A l’Arxiu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega es va presentar ahir el número 31 de la revista d’humanitats Urtx de l’Urgell.

A l’Arxiu Comarcal de l’Urgell a Tàrrega es va presentar ahir el número 31 de la revista d’humanitats Urtx de l’Urgell. Dictat en català . El Consorci per la Normalització Lingüística ha convocat la segona edició del DictaCAT (avui dijous, sala Jaume Magre de Lleida, 19.00 h). Es requereix inscripció prèvia al web cpnl.cat.

. El Consorci per la Normalització Lingüística ha convocat la segona edició del DictaCAT (avui dijous, sala Jaume Magre de Lleida, 19.00 h). Es requereix inscripció prèvia al web cpnl.cat. Joan Obiols, a la Seu d’Urgell. La Seu d’Urgell va estrenar la Primavera de Lletres amb la presentació de dos nous volums de Viatge Universal pel Pirineu, de Joan Obiols, dedicats a la Cerdanya.

La Seu d’Urgell va estrenar la Primavera de Lletres amb la presentació de dos nous volums de Viatge Universal pel Pirineu, de Joan Obiols, dedicats a la Cerdanya. Llibreria al carrer a Tàrrega . L’Associació Agrat posarà en marxa aquest diumenge al centre de Tàrrega la llibreria al carrer, un espai d’intercanvi de llibres usats, autogestionat pels mateixos usuaris.

. L’Associació Agrat posarà en marxa aquest diumenge al centre de Tàrrega la llibreria al carrer, un espai d’intercanvi de llibres usats, autogestionat pels mateixos usuaris. Diada internacional . El conseller Raül Romeva i el cantant i diputat Lluís Llach obriran avui a Lisboa la Diada a l’exterior, amb actes previstos també a Londres, París o Berlín.

. El conseller Raül Romeva i el cantant i diputat Lluís Llach obriran avui a Lisboa la Diada a l’exterior, amb actes previstos també a Londres, París o Berlín. ‘Bookcrossing’ d’Abacus . La cooperativa Abacus de Lleida alliberarà demà divendres cent llibres als autobusos de les línies de Lleida i a l’oficina d’atenció al client de Moventis en una iniciativa de foment de la lectura.

. La cooperativa Abacus de Lleida alliberarà demà divendres cent llibres als autobusos de les línies de Lleida i a l’oficina d’atenció al client de Moventis en una iniciativa de foment de la lectura. Passeig de la Fama literari. Amazon crea un Passeig de la Fama dissabte al Palau Robert (Barcelona) amb les empremtes de Vicenç Villatoro, Jordi Sierra i Fabra o Sergio Vila-Sanjuán, entre d’altres.