La companyia de circ eia, que actuarà dissabte a Lleida, finalista en els Max

La companyia de circ eia presentarà dissabte vinent (19.00 h) al Teatre de l’Escorxador de Lleida l’espectacle inTarsi, que ahir va ser elegit finalista dels premis Max de teatre en la categoria de millor espectacle revelació del 2016. Aquest muntatge d’acrobàcies, dansa i humor va poder veure’s a l’última edició de FiraTàrrega. Un altre dels muntatges que van passar per la fira l’any passat, la producció de dansa Oskara, dels bascos Kukai Dantza, és la favorita de la pròxima edició dels Max amb set nominacions. Per la seua part, la pianista i compositora Clara Peya, que avui té previst actuar a la Seu d’Urgell (sala Sant Domènec, 22.00 hores), també és finalista del Max per la música de l’espectacle Pluja. Ramon Madaula (A teatro con Eduardo) i Mercè Arànega (Un cel de plom) són finalistes en les categories actorals. Al premi al millor espectacle opten Hamlet, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; El laberinto mágico, del Centro Dramático Nacional i Només són dones, dirigit per de Carme Portaceli. Els guanyadors es coneixeran el 5 de juny en una gala a València.