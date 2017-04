Cent joves cineastes de Lleida

CaixaForum acull la presentació dels onze curtmetratges que han realitzat en el marc de Palma Produccions || Projecte educatiu de la Paeria que es va iniciar el 2009

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El CaixaForum Lleida va col·locar literalment una catifa roja per acollir l’estrena dels onze curtmetratges realitzats per joves lleidatans en el marc de la present edició de Palma Produccions 2017, així com l’entrega de premis Palma d’Or. Els cineastes han comptat amb el suport del departament de Joventut de la Paeria.Els treballs presentats versen entorn de les vivències i experiències dels participants, un centenar, i són tant projectes documentals com de ficció i van ser gravats entre el mes de novembre de l’any passat i el mes de març. Els curts podran veure’s al canal de Youtube de la Paeria.La