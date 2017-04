Arranca Sant Jordi

Francesc Pané fa un elogi de la paraula a l'acte insititucional conjunt

L'escriptor lleidatà Francesc Pané ha fet un elogi a la paraula a la glossa que ha llegit aquest dissabte al tradicional acte conjunt de Sant Jordi organitzat per les tres institucions lleidatanes que ha tingut lloc a l'antiga església romànica de Sant Martí. L'acte ha comptat amb la presència de l'editor Lluís Pagès així com de bona part dels autors que presenten novetats, com ara Maria Pons, Josep Maria Sala Valldaura o Laura Bernis, però també noms habituals de la literatura de Ponent com ara Josep Varela, Vidal Vidal o Rosa Fabregat, entre altres. Precisament a ella s'ha referit l'alcalde, Àngel Ros, quan l'ha qualificat com la "gran triunfadora" d'aquest Sant Jordi, fent referència a que enguany rebrà la Creu de Sant Jordi que otorga la Generalitat, la Medalla de la Paeria i ha estat nombrada filla predilecta de Cervera, entre altres reconeixements. El delegat territorial de Cultura, Josep Borrell, que enguany té novetat literària (el poemariAigua, ànima), ha assegurat que "el relat de les cultures nacional bàsicament el fa la literatura". Per la seva banda, la vicepresidenta de l'IEI, Rosa Pujol, ha recordat que aquesta trobada "també es un reconeixement a la literatura catalana que es fa des de Ponent". A ells s'ha afegit el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré que ha afirmat que ell desitja i treballa per la llibertat de Catalunya, però mai la voldria si això fos a canvi de la llengua o de la cultura. La celebració ha comptat també amb música d'un quartet de clarinets de l'escola L'Intèrpret i una mostra de les novetats literàries lleidatanes.

El fet que enguany Sant Jordi sigui en diumenge ha fet que les activitats s'allarguin durant tot el cap de setmana i avui dissabte ja han tingut lloc algunes signatures de llibres, com la dels tres autors deLo diccionari lleidatà(Fonoll) o d'alguns dels escriptors dels relats del llibreAssassins de Ponent(Llibres del delicte). A més a més, l'IEI ha acollit la presentació deMaria Mercè Marçal, una vida, de Lluïsa Julià, un acte que també ha comptat amb un concert de Josep Tero.