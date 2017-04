La Seu Vella reajusta tarifes

El Consorci del Turó ha revisat els preus d’ús dels espais del monument || Algunes taxes baixen, com el lloguer de la Canonja i de la Casa de la Volta, que passen de 1.850 a 1.250 euros

El Consorci del Turó de la Seu Vella reajustarà les taxes per a l’ús d’espais i activitats que es duen a terme a tot el Turó. Segons va explicar el seu director, Joan Baigol, “el principal objectiu d’aquest reajustament és equiparar el preu dels espais segons l’ús, ja que en alguns casos, hi havia una gran diferència de preus malgrat que es tracta d’espais amb un nombre similar de metres quadrats o característiques”.El resultat és que malgrat que algunes tarifes han experimentat una lleugera pujada, la gran majoria dels canvis han servit per disminuir el preu. Un bon exemple d’això