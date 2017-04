Tricicle obre una marató de vuit funcions dels seus ‘Hits’ a la Llotja

Paco Mir, Joan Gràcia i Carles Sans, el popular grup Tricicle, van obrir ahir a la nit al teatre de la Llotja de Lleida una marató de vuit funcions –entre aquest cap de setmana i el vinent– del seu nou muntatge, Hits, que també serà l’últim. Amb més de 3.000 entrades anticipades ja venudes, Tricicle presenta a la capital del Segrià un dels seus espectacles més llargs, més de cent minuts amb una autèntica antologia dels millors números de la companyia en les seues gairebé quatre dècades de trajectòria teatral. Es tracta d’una obra formada per una dotzena de números, alguns dels quals elegits pels mateixos espectadors que han pogut votar pels seus preferits a través del web i el Facebook de Tricicle. Hits també inclou un ampli resum de gags del trio còmic en un format exprés. Amb aquest espectacle, els tres actors s’acomiaden de l’actuació en directe en una llarga gira per tot el país per a la qual ja tenen dates fins al 2019, just quan coincidirà amb el 40è aniversari de l’estrena de Tricicle. En una entrevista publicada per SEGRE dimarts passat, Paco Mir va reconèixer que “aquests espectacles ens exigeixen molt físicament i ja ens toca descansar; això sí, Tricicle no desapareixerà, però farem altres coses”.